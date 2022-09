Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 2.757 contagi e 23 morti: bollettino 2 settembre (Di venerdì 2 settembre 2022) ?Sono 2.757 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 settembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 23 morti che portano il totale dei decessi a 42.267 da inizio pandemia. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 21.266 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 12,9%. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, pari a 15, 7 in meno di ieri, e quelli nei reparti, pari a 594, 11 in meno di ieri. Nel dettagli i nuovi casi per provincia: Milano 760 di cui 320 a Milano città, Bergamo 288, Brescia 427, Como 168, Cremona 116, Lecco 104, Lodi 57, Mantova 133, Monza e Brianza 200, Pavia 160, Sondrio 44 e Varese: 230. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) ?Sono 2.757 i nuovida Coronavirus, 22022 in, secondo i datidell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 23che portano il totale dei decessi a 42.267 da inizio pandemia. Nelle24 ore sono stati processati 21.266 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 12,9%. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, pari a 15, 7 in meno di ieri, e quelli nei reparti, pari a 594, 11 in meno di ieri. Nel dettagli i nuovi casi per provincia: Milano 760 di cui 320 a Milano città, Bergamo 288, Brescia 427, Como 168, Cremona 116, Lecco 104, Lodi 57, Mantova 133, Monza e Brianza 200, Pavia 160, Sondrio 44 e Varese: 230. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - zazoomblog : Ultime Notizie – TikTok Putin come Berlusconi? Cremlino dice ‘niet’ - #Ultime #Notizie #TikTok #Putin - AlbOr_EsSence : Juve sanzionata dall’Uefa! Il comunicato UFFICIALE e tutti i dettagli -