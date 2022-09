Ultime Notizie – Covid oggi Italia, Iss: Rt in lieve aumento, cala incidenza (Di venerdì 2 settembre 2022) calano incidenza settimanale, rianimazioni e ricoveri ma sale l’Rt. Lo evidenzia il report con i i dati principali del monitoraggio Covid-19 della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. “cala l’incidenza settimanale a livello nazionale: 243 ogni 100mila abitanti (26 agosto -1 settembre) contro 277 ogni 100mila abitanti (19 agosto -25 agosto)”, si legge. Nel periodo 10–23 agosto, inoltre, “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,81, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente”. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è sotto la soglia epidemica: Rt=0.85 (0,82-0,89) al 23 agosto contro Rt=0.75 (0,72-0,77) al 15 agosto”, precisa il report. La situazione dei reparti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022)nosettimanale, rianimazioni e ricoveri ma sale l’Rt. Lo evidenzia il report con i i dati principali del monitoraggio-19 della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. “l’settimanale a livello nazionale: 243 ogni 100mila abitanti (26 agosto -1 settembre) contro 277 ogni 100mila abitanti (19 agosto -25 agosto)”, si legge. Nel periodo 10–23 agosto, inoltre, “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,81, inrispetto alla settimana precedente”. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è sotto la soglia epidemica: Rt=0.85 (0,82-0,89) al 23 agosto contro Rt=0.75 (0,72-0,77) al 15 agosto”, precisa il report. La situazione dei reparti ...

