Ultime Notizie – Covid oggi Emilia, 1.572 contagi e 8 morti: bollettino 2 settembre (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono 1.572 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 2 settembre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 8 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 9.990 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 4.842 molecolari e 5.148 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,7%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 32 (+2 rispetto a ieri, +6,7%), l’età media è di 65,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 867 (-29 rispetto a ieri, -3,2%), età media 75,8 anni. L’età media dei nuovi positivi di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono 1.572 ida coronavirus inRomagna, 22022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 8. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 9.990 tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 4.842 molecolari e 5.148 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,7%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 32 (+2 rispetto a ieri, +6,7%), l’età media è di 65,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 867 (-29 rispetto a ieri, -3,2%), età media 75,8 anni. L’età media dei nuovi positivi di ...

Covid: 19.160 nuovi casi e 91 morti Sono 19.160 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 20.503. Le vittime sono 91 , in aumento rispetto alle 68 di ieri. I tamponi effettuati sono 158.970. Il tasso è al 12,... Coronavirus, bilancio del 2 settembre 2022: 19.160 nuovi casi e 91 morti in più Il numero di tamponi ammonta a 158.970 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è del 12,1% ( - 1,1% ), ieri era del 13,2% .