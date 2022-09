Ultime Notizie – Covid, Bassetti: “Dopo 30 settembre stop obbligo mascherina su mezzi pubblici” (Di venerdì 2 settembre 2022) “Credo che Dopo il 30 settembre l’obbligo della mascherina sui mezzi pubblici sia anacronistico. Dobbiamo passare dagli obblighi alle raccomandazioni per la tutela della propria salute, i fragili che si mettono la mascherina sull’autobus o sul treno fanno bene”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Sull’ok dell’Ema ai vaccini aggiornati a Omicron, Bassetti dice che “deve dare un nuovo impulso alle immunizzazioni. Abbiamo ora un vaccino che ha metà del virus originale e metà di Omicron 1, quindi ci aiuterà nella risposta anche di tutte le altre varianti Omicron. Ma intanto le persone anziane e fragili devono fare la dose di richiamo con questo vaccino ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) “Credo cheil 30l’dellasuisia anacronistico. Dobbiamo passare dagli obblighi alle raccomandazioni per la tutela della propria salute, i fragili che si mettono lasull’autobus o sul treno fanno bene”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Sull’ok dell’Ema ai vaccini aggiornati a Omicron,dice che “deve dare un nuovo impulso alle immunizzazioni. Abbiamo ora un vaccino che ha metà del virus originale e metà di Omicron 1, quindi ci aiuterà nella risposta anche di tutte le altre varianti Omicron. Ma intanto le persone anziane e fragili devono fare la dose di richiamo con questo vaccino ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - ilFattoMolfetta : NOX MOLFETTA SETTORE GIOVANILE: AL VIA OGGI LA STAGIONE 2022-2023 - ilsussidiario : Terremoto oggi Arquata del Tronto M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema anche il Vesuvio -