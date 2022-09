Ultime Notizie – Caro energia, “un ristorante su tre rischia di chiudere” (Di venerdì 2 settembre 2022) Un pubblico esercizio su tre rischia la chiusura in Italia. E’ quanto afferma Aldo Cursano, vicepresidente vicario della Fipe, parlando con l’Adnkronos della situazione in cui versano le imprese del settore. Non solo per il Caro energia, ma anche perché crescono i costi delle materie prime alimentari, del Caro vetro e perfino del Caro carta e cartone. Una pioggia di rincari che sta mettendo in ginocchio i bar e i ristoranti. A lanciare un nuovo e accorato allarme è la Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi di Confcommercio. “Un’azienda su tre è a rischio chiusura e a pagare il prezzo più alto sono soprattutto quelle che hanno aperto da poco, magari sull’onda lunga della ripresa post pandemia, e che hanno maggiori esposizioni bancarie e meno solidità”. E’ quanto afferma Aldo Cursano, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) Un pubblico esercizio su trela chiusura in Italia. E’ quanto afferma Aldo Cursano, vicepresidente vicario della Fipe, parlando con l’Adnkronos della situazione in cui versano le imprese del settore. Non solo per il, ma anche perché crescono i costi delle materie prime alimentari, delvetro e perfino delcarta e cartone. Una pioggia di rincari che sta mettendo in ginocchio i bar e i ristoranti. A lanciare un nuovo e accorato allarme è la Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi di Confcommercio. “Un’azienda su tre è a rischio chiusura e a pagare il prezzo più alto sono soprattutto quelle che hanno aperto da poco, magari sull’onda lunga della ripresa post pandemia, e che hanno maggiori esposizioni bancarie e meno solidità”. E’ quanto afferma Aldo Cursano, ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - CorriereCitta : Roma, muore una bimba di 5 anni positiva di Covid: ”Non rispondeva alle terapie” - enorazza : @DaniAgostini32 @DionisioStevi Dalle ultime notizie stan facendo accordo per vendere il petrolio ai talebani in Af… -