Ultime Notizie – Bollette luce e gas | Salvini | “Decreto da 30 miliardi o governeremo su macerie” – Video

"Bisogna aiutare famiglie e imprese a pagare le Bollette della luce e del gas. Non tra 2 mesi, adesso. Serve subito un Decreto da almeno 30 miliardi per bloccare gli aumenti delle Bollette della luce e del gas: si può fare ed è urgente farlo". Matteo Salvini, leader della Lega, a Bologna si esprime così in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. "Rischiamo una strage di aziende e di posti di lavoro. prevenire è meglio che curare., è meglio mettere ora sul tavolo 30 miliardi. A gennaio bisognerà metterne il triplo. Noi vinceremo le elezioni, ma io voglio governare un paese in piedi, con le fabbriche aperte e la gente che lavora. Non voglio governare un paese in ginocchio"

