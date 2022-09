Ultime Notizie – Allarme Cnr, il Mediterraneo invaso da 200 nuovi pesci (Di venerdì 2 settembre 2022) Nel Mediterraneo ci sono 200 nuovi pesci ed è il mare più invaso al mondo. A rilevarlo è una ricerca pubblicata dalla rivista ‘Global Change Biology’ – e coordinata dall’Istituto per le risorse biologiche e biotecnologie marine (Cnr-Irbim) del Cnr di Ancona – che ricostruisce la storia delle invasioni biologiche nel mare nostrum. Lo studio evidenzia che negli ultimi 130 anni il Mediterraneo ha subito l’arrivo di circa duecento nuove specie ittiche grazie al cambiamento climatico e, con centinaia di specie esotiche, viene oggi riconosciuto come la regione marina più invasa al mondo. La ricerca ricostruisce questa storia per le specie ittiche introdotte a partire dal 1896 ed è stata svolta grazie al supporto dei progetti InterregMed Mpa-Engage e del progetto @Cnr Useit. Lo studioso Ernesto Azzurro del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) Nelci sono 200ed è il mare piùal mondo. A rilevarlo è una ricerca pubblicata dalla rivista ‘Global Change Biology’ – e coordinata dall’Istituto per le risorse biologiche e biotecnologie marine (Cnr-Irbim) del Cnr di Ancona – che ricostruisce la storia delle invasioni biologiche nel mare nostrum. Lo studio evidenzia che negli ultimi 130 anni ilha subito l’arrivo di circa duecento nuove specie ittiche grazie al cambiamento climatico e, con centinaia di specie esotiche, viene oggi riconosciuto come la regione marina più invasa al mondo. La ricerca ricostruisce questa storia per le specie ittiche introdotte a partire dal 1896 ed è stata svolta grazie al supporto dei progetti InterregMed Mpa-Engage e del progetto @Cnr Useit. Lo studioso Ernesto Azzurro del ...

