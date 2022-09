(Di venerdì 2 settembre 2022) La rivelazione azzurravola alUnited. Il giovane attaccante italiano è l’acquisto dell’ultimo minuto del club inglese in Premiere League, dirà addio allo Zurigo col quale ha alzato la coppa di campione di Svizzera.al, la nota del club Il giovane talento classe 2003, cresciuto giovanile dell’Inter, è giunto al Letzigrund nel 2020 e da allora ha disputato 74 partite ufficiali nelle file dei campioni svizzeri, mettendo a referto 12 reti. Dopo essersi laureato campione di Svizzera con lo Zurigo la scorsa stagione, ora si trasferirà a titolo definitivo al, con un accordo valido fino al 2027. La nota del club inglese: #LUFC is pleased to confirm the signing of Italian international...

Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Wilfried #Gnonto è un nuovo giocatore del #Leeds 4,5mln+bonus+% sulla futura rivendita allo #Zurigo C… - 11contro11 : UFFICIALE - Wilfried Gnonto ha firmato per il #Leeds #Zurigo #Focus #11contro11 - andreafabris96 : ???? #LeedsUnited, UFFICIALE: tesserato Wilfried #Gnonto ????. #PremierLeague ?????????????? ? - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Wilfried #Gnonto è un nuovo calciatore del #Leeds! ?? L'attaccante classe 2003 approda in Inghilterra… - cervellerap : UFFICIALE: Wilfried #Gnonto è un nuovo calciatore del #Leeds. L’attaccante italiano arriva a titolo definitivo dal… -

...- Il Leeds United piomba suGnonto: affare da 4/5 milioni con lo Zurigo.21.30 - Milan, nuova pista inglese per Bakayoko: c'è anche il Nottingham Forrest sul francese.20:50 -, ...Commenta per primo L' Hertha Berlino ha annunciato l'arrivo per circa 5 milioni di euro diKanga , attaccante franco - ivoriano proveniente dagli svizzeri dello Young Boys. Questo innesto libera Piatek (rientrato dal prestito alla Fiorentina) in ottica ritorno in Serie A.Wilfried Gnonto è un nuovo giocatore del Leeds United. Il talento italiano lascia lo Zurigo e si trasferisce in Premier League a titolo definitivo.Trasferimento all'ultimo secondo per l'esterno azzurro, che passa dallo Zurigo al club britannico. Per lui un contratto quinquennale ...