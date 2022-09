UFFICIALE – Marcelo ha scelto il nuovo club | l’annuncio

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tanti svincolati di lusso, ma spicca un nome su tutti:. Real MadridOlympiakos Il terzino ex Real Madrid durante la sessione estiva è stato accostato a più riprese alla Lazio, ma non c’è stato nulla di concreto. Il terzino campione d’Europa è ancora senza squadra e, secondo quanto si apprende da El Chiringuito de Jugones, sarebbe vicino a firmare con l’Olympiacos. Una nuova avventura per, prima forse prima di appendere gli scarpini al chiodo. Si aspetta la chiusura definitiva dell’affare e poipotrà vestire la maglia biancorossa della squadra greca. 546 partite giocate con le Merengues, 38 goal e 103 assist. Numeri da autentica divinità che si prepara a incantare lo Stadio Ge?rgios Karaiskak?s di Atene. Rocco Scatà