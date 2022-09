UFFICIALE Gnonto vola in Premier League: è un nuovo calciatore del Leeds. Il comunicato (Di venerdì 2 settembre 2022) Il baby attaccante dell’Italia Gnonto trova squadra e vola in Premier League: è un nuovo attaccante del Leeds Sul gong del calciomercato inglese, Willy Gnonto trova una nuova squadra e vola in Premier League. Il baby attaccante dell’Italia è infatti un nuovo calciatore del Leeds. IL comunicato – «Il Leeds United è lieto di confermare il trasferimento nell’ultimo giorno di mercato e la firma del nazionale italiano Wilfried Gnonto. L’attaccante si unisce ai Whites dall’FC Zurigo, campione della Super League svizzera, per una cifra non rivelata. Ha firmato un contratto quinquennale con Elland Road, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Il baby attaccante dell’Italiatrova squadra ein: è unattaccante delSul gong del calciomercato inglese, Willytrova una nuova squadra ein. Il baby attaccante dell’Italia è infatti undel. IL– «IlUnited è lieto di confermare il trasferimento nell’ultimo giorno di mercato e la firma del nazionale italiano Wilfried. L’attaccante si unisce ai Whites dall’FC Zurigo, campione della Supersvizzera, per una cifra non rivelata. Ha firmato un contratto quinquennale con Elland Road, ...

