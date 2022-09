Ufc Parigi, Marvin Vettori accende il face off: non dà la mano a Whittaker (VIDEO) (Di venerdì 2 settembre 2022) Si accende il face off prima della serata di Ufc a Parigi: nel corso dell’incontro tra i due contendenti Martin Vettori e Roberto Whittaker, il lottatore di MMA italiano non ha dato la mano al rivale, nell’incredulità generale. Quindi il consueto faccia a faccia tra i due che si daranno appuntamento a domani sera per conquistare il primo posto del ranking dei pesi medi, che al momento vede Whittaker primo e Vettori secondo. In alto ecco il VIDEO. Sportface. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Siiloff prima della serata di Ufc a: nel corso dell’incontro tra i due contendenti Martine Roberto, il lottatore di MMA italiano non ha dato laal rivale, nell’incredulità generale. Quindi il consueto faccia a faccia tra i due che si daranno appuntamento a domani sera per conquistare il primo posto del ranking dei pesi medi, che al momento vedeprimo esecondo. In alto ecco il. Sport

