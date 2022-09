UEFA, ufficiali le sanzioni per Fair Play Finanziario: quattro italiane multate (Di venerdì 2 settembre 2022) La telenovela sul Fair Play Finanziario è finita. La UEFA ha comunicato quali saranno le squadre multate e di quanto. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni nel far rispettare questo cavillo alle società, sono ben otto i club sanzionati. La multa totale per le otto società ammonta a 172 milioni di euro, ma non tutte sono state punite allo stesso modo. Le italiane che rientrano in questa classifica infelice sono quattro: Juventus, Inter, Milan e Roma. FOTO: Calcio e Finanza – multa-Fair Play Finanziario-UEFA Le multe verranno pagate in tempi diversi. Juventus e Milan avranno la propria sanzione sospesa per tre anni, mentre Inter e Roma per quattro anni. Queste sospensioni ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 2 settembre 2022) La telenovela sulè finita. Laha comunicato quali saranno le squadree di quanto. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni nel far rispettare questo cavillo alle società, sono ben otto i club sanzionati. La multa totale per le otto società ammonta a 172 milioni di euro, ma non tutte sono state punite allo stesso modo. Leche rientrano in questa classifica infelice sono: Juventus, Inter, Milan e Roma. FOTO: Calcio e Finanza – multa-Le multe verranno pagate in tempi diversi. Juventus e Milan avranno la propria sanzione sospesa per tre anni, mentre Inter e Roma peranni. Queste sospensioni ...

