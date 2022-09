Uefa, c’è l’annuncio: sanzionate Inter, Milan, Juventus e Roma per aver violato il Fair Play finanziario (Di venerdì 2 settembre 2022) La sanzione era nell’aria, oggi è arrivata la comunicazione ufficiale: l’Uefa ha sanzionato otto club per aver violato il Fair Play finanziario. Tra questi ci sono anche Inter, Juve, Milan e Roma. Sanzioni anche per PSG, Besiktas, Monaco e Marsiglia: per i club sanzionati una multa totale di 172 milioni di euro in contributi finanziari, restrizioni sportive condizionateed incondizionatee obiettivi specifici. L’Uefa ha deciso di sanzionare il Milan con 2 milioni di euro, che possono diventare 15 se non rientra in 3 anni, la Juventus con 3,5 milioni, che possono diventare 23, l’Inter con 4, che diventeranno 26 se non rientra in 4 anni e la Roma con 5 ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) La sanzione era nell’aria, oggi è arrivata la comunicazione ufficiale: l’ha sanzionato otto club peril. Tra questi ci sono anche, Juve,. Sanzioni anche per PSG, Besiktas, Monaco e Marsiglia: per i club sanzionati una multa totale di 172 milioni di euro in contributi finanziari, restrizioni sportive condizionateed incondizionatee obiettivi specifici. L’ha deciso di sanzionare ilcon 2 milioni di euro, che possono diventare 15 se non rientra in 3 anni, lacon 3,5 milioni, che possono diventare 23, l’con 4, che diventeranno 26 se non rientra in 4 anni e lacon 5 ...

