Udinese, Marino: "Il bilancio del mercato è positivo, siamo in crescita" (Di venerdì 2 settembre 2022) Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, all'indomani della chiusura della sessione estiva di calciomercato, ha parlato al canale tematico bianconero: "Il bilancio del mercato è positivo, perché siamo riusciti ad accontentare giocatori importanti che avevano richieste, in particolare Molina e Soppy. Rispetto alla scorsa stagione, non c'è più Pablo Marì, a causa della scadenza del prestito di un giocatore che era di proprietà dell'Arsenal, e il cui costo del cartellino non rientrava nei parametri dell'Udinese. Inoltre abbiamo accontentato Udogie, che però rimarrà con noi una stagione per darci il contributo per il quale lo abbiamo prelevato dal Verona". "I critici sostenevano che fosse necessario ristrutturare la difesa, ruolo ...

