Ucraina, Russia avverte: “Usa quasi parte della guerra” (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti sono ormai vicinissimi a essere parte del conflitto in Ucraina, ”c’è solo una linea sottilissima” che li separa. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, mettendo in guardia Washington dal compiere ”azioni provocatorie, come la fornitura di armi più aggressive e di maggiore gittata” all’esercito ucraino. ”C’è una linea molto sottile che separa gli Stati Uniti dal diventare parte attiva nel conflitto in Ucraina”, ha detto. Continua intanto la missione degli ispettori Aiea nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha oggi avvertito che le provocazioni delle Forze armate ucraine alla centrale costituiscono una “vera minaccia” di catastrofe nucleare in Europa, per la quale ha avvertito che “tutta la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti sono ormai vicinissimi a esseredel conflitto in, ”c’è solo una linea sottilissima” che li separa. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, mettendo in guardia Washington dal compiere ”azioni provocatorie, come la fornitura di armi più aggressive e di maggiore gittata” all’esercito ucraino. ”C’è una linea molto sottile che separa gli Stati Uniti dal diventareattiva nel conflitto in”, ha detto. Continua intanto la missione degli ispettori Aiea nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il ministroDifesa russo Sergei Shoigu ha oggi avvertito che le provocazioni delle Forze armate ucraine alla centrale costituiscono una “vera minaccia” di catastrofe nucleare in Europa, per la quale ha avvertito che “tutta la ...

repubblica : Russia, muore il presidente di Lukoil: 'Caduto dalla finestra di un ospedale'. L'azienda aveva chiesto lo stop del… - berlusconi : Ho già detto più volte che sono deluso per quel che è successo in Ucraina. La Guerra è la cosa più folle che esista… - ilfoglio_it : L'Europa è cambiata da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Dall'inizio della guerra, la politica dell’Ue sulla Ru… - Rog_2 : RT @pietrom79: 'La guerra in Ucraina iniziata dalla Russia è immorale, inaccettabile, barbara, insensata, ripugnante e sacrilega': finalmen… - Serenelladagos1 : RT @Stebox2: Maledetto cocainomane e maledetti tutti voi che lo state ancora appoggiando. La gente viaggia, parla, ha parenti ovunque, tel… -