Ucraina: russi denunciano attacchi Kiev contro centrale Zaporizhzhia (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. - (Adnkronos) - La centrale nucleare di Zaporizhia sarebbe stata presa di mira questa sera da attacchi delle forze armate ucraine. Lo scrive l'agenzia russa Tass, citando un esponente del consiglio dell'amministrazione militare-civile della regione che parla sul suo canale Telegram di almeno quattro colpi di artiglieria che - secondo l'esponente filo-russo - sarebbero stati sparati intorno alle 21 ora locale dai "militanti di Zelensky", dalla sponda opposta del Dnepr. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. - (Adnkronos) - Lanucleare di Zaporizhia sarebbe stata presa di mira questa sera dadelle forze armate ucraine. Lo scrive l'agenzia russa Tass, citando un esponente del consiglio dell'amministrazione militare-civile della regione che parla sul suo canale Telegram di almeno quattro colpi di artiglieria che - secondo l'esponente filo-russo - sarebbero stati sparati intorno alle 21 ora locale dai "militanti di Zelensky", dalla sponda opposta del Dnepr.

UKRinIT : La piccola Yulenka tiene in mano un ritratto di suo padre, morto difendendo l’Ucraina dagli invasori russi ?? La Rus… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La cittadina di Energodar che ospita la centrale nucleare di Zaporizhzhia è sotto il fuoco di artiglieria… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I militari russi insigniti di decorazioni nella cosiddetta 'operazione speciale' in Ucraina e i veterani… - aldebara_n : RT @UKRinIT: La piccola Yulenka tiene in mano un ritratto di suo padre, morto difendendo l’Ucraina dagli invasori russi ?? La Russia non ha… - CariaPinuccia : RT @a_lambardi: Gli ukronazi russofobi sono scatenati ma siate comprensivi con loro. Hanno scoperto che la 'controffensiva' nel sud dell'Uc… -