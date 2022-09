Ucraina, non ammesso il voto per corrispondenza (Di venerdì 2 settembre 2022) Il sito dell’Ambasciata italiana a Kiev di cui l’Ambasciatore Pierfrancesco Zazo informa che L’Ucraina è tra i Paesi in cui non è ammesso il voto per corrispondenza (art. 20, comma 1-bis, L. 459/2001). L’art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 prevede tuttavia il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio del voto per corrispondenza. I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l’avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia e la residenza (iscrizione nell’elenco elettori della Sede o certificata iscrizione AIRE). Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo a/r puo’ essere applicato ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) Il sito dell’Ambasciata italiana a Kiev di cui l’Ambasciatore Pierfrancesco Zazo informa che L’è tra i Paesi in cui non èilper(art. 20, comma 1-bis, L. 459/2001). L’art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 prevede tuttavia il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio delper. I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l’avvenuto e comprovato esercizio del diritto diin Italia e la residenza (iscrizione nell’elenco elettori della Sede o certificata iscrizione AIRE). Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo a/r puo’ essere applicato ...

