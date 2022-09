Ucraina, il giallo dei bombardamenti sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia (Di venerdì 2 settembre 2022) Il pericolo nucleare che riguarda la centrale di Energodar (Zaporizhzhia), sotto bombardamenti ormai continui, resta un tema fondamentale, anche se l’urgenza del possibile pericolo di esplosione tende ad essere messo in secondo piano. La missione dell’Aiea, richiesta da settimane, è avvenuta ieri. I dirigenti dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica si sono recati all’interno della centrale, dove era prevista la visita completa della durata di almeno due giorni. A capo della missione Rafael Grossi, CEO dell’organizzazione, che arrivato sul posto ha concluso l’ispezione in sole due ore: “Oggi siamo stati in grado di raccogliere molte informazioni – ha detto – Ho visto le cose chiavi che volevo vedere”. I tecnici hanno tratto le conclusioni sulla centrale ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 2 settembre 2022) Il pericoloche riguarda ladi Energodar (), sottoormai continui, resta un tema fondamentale, anche se l’urgenza del possibile pericolo di esplosione tende ad essere messo in secondo piano. La missione dell’Aiea, richiesta da settimane, è avvenuta ieri. I dirigenti dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica si sono recati all’interno della, dove era prevista la visita completa della durata di almeno due giorni. A capo della missione Rafael Grossi, CEO dell’organizzazione, che arrivato sul posto ha concluso l’ispezione in sole due ore: “Oggi siamo stati in grado di raccogliere molte informazioni – ha detto – Ho visto le cose chiavi che volevo vedere”. I tecnici hanno tratto le conclusioni...

