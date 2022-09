Ucraina, Aiea a Zaporizhzhia fino al 4 - 5 settembre. Mosca accusa: 'Da Kiev terrorismo nucleare' (Di venerdì 2 settembre 2022) La missione dell'Aiea nella centrale Ucraina di Zaporizhzhia durerà fino al 4 o 5 settembre. Lo ha affermato il direttore Rafael Grossi, citato da Itar - Tass. "Ci sono due gruppi di esperti tecnici ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 settembre 2022) La missione dell'nella centraledidureràal 4 o 5. Lo ha affermato il direttore Rafael Grossi, citato da Itar - Tass. "Ci sono due gruppi di esperti tecnici ...

