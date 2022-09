Tuttosport: Lo United è diventato un’autentica squadra, da quando Ronaldo è in panchina (Di venerdì 2 settembre 2022) Il Manchester United sembra aver ritrovato il suo smalto. La formazione guidata da Erik ten Hag, che è stata protagonista della sessione di mercato per la telenovela Cristiano Ronaldo, ha vinto ieri la sua terza gara stagionale contro il Leicester ed è a punteggio pieno. Sorprende il gioco ritrovato dai Red Devils e fa notizia, come segnala Tuttosport, che le vittorie e le ottime prestazioni siano arrivati proprio con CR7 in panchina Due degli elementi piu? criticati da media e tifosi, Cristiano Ronaldo e Harry Maguire, sono in panchina: sara? un caso (o forse no) che da quando il tecnico olandese dello United li abbia pressocché stabilmente relegati in panchina i risultati positivi abbiano iniziato a zampillare come freschissima ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Il Manchestersembra aver ritrovato il suo smalto. La formazione guidata da Erik ten Hag, che è stata protagonista della sessione di mercato per la telenovela Cristiano, ha vinto ieri la sua terza gara stagionale contro il Leicester ed è a punteggio pieno. Sorprende il gioco ritrovato dai Red Devils e fa notizia, come segnala, che le vittorie e le ottime prestazioni siano arrivati proprio con CR7 inDue degli elementi piu? criticati da media e tifosi, Cristianoe Harry Maguire, sono in: sara? un caso (o forse no) che dail tecnico olandese delloli abbia pressocché stabilmente relegati ini risultati positivi abbiano iniziato a zampillare come freschissima ...

napolista : Sarà un caso (o forse no) che da quando il tecnico olandese dello United lo ha stabilmente relegato in panchina i r… - Luxgraph : Ronaldo, solo 27' nel successo del Manchester United: Sancho stende il Leicester - Luxgraph : Ufficiale: Antony è un nuovo giocatore del Manchester United - ErMancio952 : RT @tifatait: Tuttosport – Ronaldo al Napoli, Osimhen allo United. Mendes lavora per una soluzione last minute | - Luxgraph : Cristiano Ronaldo resta allo United, Ten Hag: 'Fa parte del progetto' -