(Di venerdì 2 settembre 2022) NEW YORK – L’ex presidente Usa Donald(foto) ha detto che se si ricandiderà e vincerà le elezioni, prenderà “molto, molto seriamente” in considerazione lacompleta per iche hanno fatto irruzione nel Campidoglio il 6 gennaio del 2021. “Se deciderò di candidarmi e se vincerò, guarderò con molto, molto favore alla. Lacompleta”, ha dettoa Wendy Bell Radio, aggiungendo: “Valuteremo molto, molto seriamente la possibilità di concedere lacompleta perché non possiamo permettere che ciò accada. E intendo dire che lacompleta è accompagnata dalle scuse di molti”.aveva fatto una promessa simile durante gli ultimi giorni del suo mandato, quando alcuni dei...

Lopinionista : Trump: 'Se mi ricandido e vinco, grazia ai rivoltosi di Capitol Hill' - transnazionale : Trump, se mi ricandido e vinco, grazia a rivoltosi Capitol Hill #spaziotransnazionale informa - BenitoAtos : RT @Sydwerehere: Trump: “Se mi ricandido e vinco prenderò molto seriamente la grazia completa per i rivoltosi di Capitol Hill. Accompagnata… - Sydwerehere : Trump: “Se mi ricandido e vinco prenderò molto seriamente la grazia completa per i rivoltosi di Capitol Hill. Accom… -

Agenzia ANSA

La grazia completa", ha dettoa Wendy Bell Radio, aggiungendo: "Valuteremo molto, molto seriamente la possibilità di concedere la grazia completa perché non possiamo permettere che ciò accada. ......trumpista di lui "Per la legge sul finanziamento della campagna elettorale non sono autorizzato a dire se minel 2024. Dirò solo questo: molti americani saranno contenti". Così Donald... Trump, se mi ricandido e vinco, grazia a rivoltosi Capitol Hill NEW YORK - L'ex presidente Usa Donald Trump (foto) ha detto che se si ricandiderà e vincerà le elezioni, prenderà "molto, molto seriamente" in ...Sarà qualcosa che Donald Trump prenderà «molto, molto seriamente» in considerazione in caso di ritorno alla Casa Bianca ...