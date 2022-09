Trump replica a Biden e lo insulta: 'E' pazzo o soffre di demenza. Non dovrebbe rappresentare gli Usa' (Di venerdì 2 settembre 2022) Donald Trump ha replicato alle accuse di Joe Biden, che lo aveva definitivo "un pericolo per la Repubblica". Il Tycoon ha usato parole sprezzanti nei confronti del Presidente Usa. "Deve essere un ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 settembre 2022) Donaldhato alle accuse di Joe, che lo aveva definitivo "un pericolo per la Repubblica". Il Tycoon ha usato parole sprezzanti nei confronti del Presidente Usa. "Deve essere un ...

