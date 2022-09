Trump è nei guai: trovati vuoti 43 scatoloni "classificati" Lui intanto attacca Biden: "Matto o affetto da demenza" (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono più di cento i documenti sequestrati dall’Fbi nelle perquisizioni a Mar-a-Lago, in Florida, dove si trova il resort di Donald Trump, ma anche decine di contenitori vuoti Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono più di cento i documenti sequestrati dall’Fbi nelle perquisizioni a Mar-a-Lago, in Florida, dove si trova il resort di Donald, ma anche decine di contenitoriSegui su affaritaliani.it

