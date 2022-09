Travolta e uccisa dalla moto | la madre | Due figli morti così Voglio il massimo della pena

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 settembre 2022) “Quella mattina non vedendola tornare l’ho chiamata più volte al cellulare e mi sono preoccupata. Quando è arrivato mio fratello con mia cognata ho subito capito: sapevo che era successo qualcosa. Chiedo il, non si può morire. Ne ho persi due diin otto mesi con la stessa dinamica”. Queste le paroledi Elvira Zibra, investita eda un centauro nella notte tra domenica e lunedì scorsi, durante la manifestazione organizzata a via Caracciolo a Napoli per ricordare la 34enne. A renderle omaggio stamattina familiari, amici, commerciantizona e cittadini. Per circa una ventina di minuti, poi, alcuni dei partecipanti hanno bloccato il traffico proprio nel punto dove la donna è stata ...