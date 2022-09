Tra Pd e M5S inizia la “guerra delle foto” e il confronto pseudo-politico si copre di ridicolo (Di venerdì 2 settembre 2022) Dalla guerra dei comunicati alla guerra delle foto. Noioso è ascoltare Conte, che ripete sempre le stesse cose, da qualche giorno. Noioso è ascoltare Letta, che è praticamente a zero di idee, un po’ come il suo “nemico” a Cinque Stelle. L’obiettivo di “Giuseppi” è racimolare voti togliendoli al Pd. E il Pd, dal canto suo, vuole racimolare voti togliendoli al M5S. Allora il leader pentastellato torna a dire che chi è di sinistra deve votare per lui. «Letta vuole costruire un inganno per i cittadini, volendo bipolarizzare questa partita politica. Vuol far credere che l’unico da votare, in alternativa alla Meloni, sia lui con il Pd». Per realizzare un’agenda progressista – prosegue la cantilena -i cittadini «devono votare M5S». Dall’altra parte dicono esattamente il contrario. E sui social arriva una valanga di sfottò. La ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 settembre 2022) Dalladei comunicati alla. Noioso è ascoltare Conte, che ripete sempre le stesse cose, da qualche giorno. Noioso è ascoltare Letta, che è praticamente a zero di idee, un po’ come il suo “nemico” a Cinque Stelle. L’obiettivo di “Giuseppi” è racimolare voti togliendoli al Pd. E il Pd, dal canto suo, vuole racimolare voti togliendoli al M5S. Allora il leader pentastellato torna a dire che chi è di sinistra deve votare per lui. «Letta vuole costruire un inganno per i cittadini, volendo bipolarizzare questa partita politica. Vuol far credere che l’unico da votare, in alternativa alla Meloni, sia lui con il Pd». Per realizzare un’agenda progressista – prosegue la cantilena -i cittadini «devono votare M5S». Dall’altra parte dicono esattamente il contrario. E sui social arriva una valanga di sfottò. La ...

GianlucaVasto : Vi dicevo, Lega dietro! Ora si punta al PD. Non è difficile, basta spiegare alle persone la differenza tra quello c… - AndreaMarcucci : La ritrovata vicinanza tra Conte e Salvini non mi sorprende. Insieme #M5S e #Lega hanno portato alla caduta del gov… - riccardo_fra : #elezioni Tra un mese si voterà per la prima volta un Parlamento di 600 eletti. Una riforma non nata per caso come… - Angela3v999 : RT @riotta: Il Fatto e i talk legati a @GiuseppeConteIT e #M5S ironizzano su 'Agenda Dragoni', presunta vicinanza tra @GiorgiaMeloni e gove…