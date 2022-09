Toscana maltempo: nuova allerta gialla, il 3 settembre, pioggia e temporali su isole e zona occidentale (Di venerdì 2 settembre 2022) La vigilanza sarà attiva dalle 6 alle 21 di sabato 3 settembre a causa dell'aumento dell'instabilità che nel fine settimana potrà portare forti temporali, più probabili sulle zone ovest della regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 settembre 2022) La vigilanza sarà attiva dalle 6 alle 21 di sabato 3a causa dell'aumento dell'instabilità che nel fine settimana potrà portare forti, più probabili sulle zone ovest della regione L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Toscana maltempo: nuova allerta gialla, il 3 settembre, pioggia e temporali su isole e zona occidentale - AnsaToscana : Toscana, per maltempo codice giallo su isole e zone occidentali. Per pioggia e temporali attesi nella giornata del… - infoitinterno : Maltempo, dalla mezzanotte codice giallo sulla costa della Toscana per temporali forti - meteoeradar : Domani, Sabato 3 Settembre, temporali sulle regioni centro-settentrionali peninsulari. Rischi idrogeologici ed idra… - VTrend_it : Maltempo in Toscana: ecco il codice giallo per temporali forti -