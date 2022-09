Torrecuso | torna ‘Vinestate’ | quattro serate dal sapore di…vino VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn)- Nell’estate 2022, quella delle ripartenze,uno degli eventi clou del palinsesto sannita. Riecco, la kermesse che accoglie il mese di settembre con un piacevole bicchiere di vino in mano. Programma come sempre ricco e variegato, anche l’edizione numero 47 non è stata da meno: incontri, convegni, appuntamenti ludici ed addirittura un incontro con i bimbi che, in maniera didattica, si avvicinano per la prima volta al vino. A fare gli onori di casa, il sindaco diAngelino Iannella, che ha come sempre aperto le porte del comune sannita che in questi giorni sarà invaso da appassionati del settore, esperti, visitatori e turisti. Nel servizio, l’intervento, oltre al primo cittadino torrecusano, del presidente della Provincia, ...