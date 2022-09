Torino – Lecce probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 settembre 2022) Gara valida per la quinta giornata della Serie A 22/23. I granata hanno perso contro l’Atalanta nell’ultimo turno, mentre i salentini hanno risposto sul campo all’inizio negativo ottenendo un buon pareggio contro il Napoli.si giocherà lunedì 5 settembre alle ore 20:45 presso l’Olimpico Grandedi. Come arrivano le squadre? Prima sconfitta stagionale per il, battuto fuori casa per 3-1 dall’ottima Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nonostante il risultato sfavorevole i granata hanno disputato una buona gara. Le occasioni ci sono state, un gol annullato e una traversa. A punire i granata sono state le disattenzioni difensive: i due rigori causati e la non chiusura sul su Koopmeiners in occasione della seconda rete bergamasca. Secondo pareggio consecutivo per i ...