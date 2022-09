sportface2016 : #Torino, #Cairo: '17 anni esatti da presidente granata, è solo cuore' - francisfresco : Solita mistificazioni dei giornali genuflessi all'editore. Cairo prese il Torino gratis e lo ridusse ad una provinc… - Nicola_94_ : RT @labaro1900: @Gazzetta_it La Gazzetta di Cairo che giudica il mercato del Torino di Cairo: - sportface2016 : #Torino, #Vagnati: 'Contento del calciomercato, ma volevo Praet. Non svelo il budget dato da #Cairo' - SaperBramate : RT @fra2p0: Cairo, proprietario della Gazzetta dello Sport, assegna al mercato de Torino 7,5. Alla squadra mancano elementi, ma soprattutto… -

SPORTFACE.IT

... Urbano- Dario Vagnati Il direttore tecnico del, Davide Vagnati, ha parlato in conferenza stampa della sessione di mercato conclusa ieri. Di seguito il resoconto di Calciomercato.com. ......che spunta') o 'quelle terrificanti tende di plastica sui balconi che sembra esistano solo a'... con tanto di repliche piuttosto pepate), oppure qualche cuore granata infranto che scrive ''. ... Torino, Cairo: "17 anni esatti da presidente granata, è solo cuore" Torino, le parole di Davide Vagnati: "Contento del calciomercato, ma volevo Praet. Non dico il budget dato da Cairo" ...Al via oggi pomeriggio a Dogliani, paese delle Langhe che ha dato i natali a Einaudi, l'undicesima edizione del Festival della Tv. (ANSA) ...