TomTom | mappe e traffico in tempo reale per il Gruppo Hyundai

Leavanzate disono predisposte per interagire con i sistemi di guida autonoma di livello 2.ADAS Map fornisce a questi sistemi informazioni stradali su pendenza, corsie, ...Il marchio Genesis ha lanciato la sua gamma di modelli in Europa la scorsa estate, dotata dellee della tecnologia per la rivelazione del traffico in tempo reale (Real Time Traffic). Le ...30 Ago Genesis si posiziona come miglior marchio in assoluto per l'innovazione tecnologica, e al primo posto tra i... Per offrire all'interno delle loro vetture sistemi di assistenza alla guida sempre ...Come già accaduto per Genesis, tutti i clienti Hyundai e Kia in Europa potranno accedere alle mappe in alta definizione di TomTom, dotate della tecnologia per la rivelazione del traffico in tempo ...