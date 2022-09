tiscalinotizie : Tiscali punta su Connecting Project: nascerà il primo operatore per i servizi di integrazione tra operatori di rete… - sardanews : Tiscali: punta su Connecting Project, entra con 40% capitale - Sardegna - AnsaSardegna : Tiscali: punta su Connecting Project, entra con 40% capitale. Opzione a salire al 100% in società per retail di ser… -

In caso di esercizio di tale opzione, il socio venditore avrà diritto a cedere aanche il residuo 30% a 750.000 euro. L'amministratore delegato di, Davide Rota, ha dichiarato che "...Ma c'è anche chi difende Rafa, come l'ex numero 1 WTA Kim Clijsters, tra i nuovi volti didi Eurosport, il canale pan - europeo che trasmette il torneo. "Lo so che gli asciugamani ora sono ...Hebron -. Era fondamentale andarci in un punta di piedi, leggeri, sia in termini di attrezzatura che di troupe per rispettare le leggi non scritte che regolano la vita sull'isola. Era importante avere ...Roma, 2 set. (askanews) - Sparare a vista è il secondo disco di Gaetano Nicosia, in uscita il 16 settembre per FF Recordings. Un album ruvido ...