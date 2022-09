TikTok e la giornata nazionale della disperazione giovanilista dei politici (Di venerdì 2 settembre 2022) Alle undici arriva Silvio B., che dice «il 60 per cento di voi ha meno di trent’anni: soffro di un po’ d’invidia ma vi faccio ugualmente tanti complimenti». A mezzogiorno e mezza arriva Alessandro Z., che dice «forse alcuni di voi mi conoscono per il ddl Zan, la legge contro i crimini d’odio che è stata affossata al Senato in modo vergognoso da quell’applauso dei senatori di destra». Alle cinque del pomeriggio, il nuovo e scintillante account TikTok del Pd conta mille follower, quello di Silvio Berlusconi 168mila. D’altra parte: comprereste uno spettacolo usato da un cantante da crociera o da uno che si presenta rivendicando il fatto di non essere riuscito a far approvare il proprio disegno di legge? In realtà Zan e Berlusconi e Renzi (che si è aperto anche lui un TikTok ieri, giornata nazionale della ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 settembre 2022) Alle undici arriva Silvio B., che dice «il 60 per cento di voi ha meno di trent’anni: soffro di un po’ d’invidia ma vi faccio ugualmente tanti complimenti». A mezzogiorno e mezza arriva Alessandro Z., che dice «forse alcuni di voi mi conoscono per il ddl Zan, la legge contro i crimini d’odio che è stata affossata al Senato in modo vergognoso da quell’applauso dei senatori di destra». Alle cinque del pomeriggio, il nuovo e scintillante accountdel Pd conta mille follower, quello di Silvio Berlusconi 168mila. D’altra parte: comprereste uno spettacolo usato da un cantante da crociera o da uno che si presenta rivendicando il fatto di non essere riuscito a far approvare il proprio disegno di legge? In realtà Zan e Berlusconi e Renzi (che si è aperto anche lui unieri,...

seicomevelenoo : ho passato la giornata su twitter, tiktok e instagram e ancora non mi sono spoilerata niente di niente piango - poderano : lo devo scrivere prima di andà a dormire, non c'è modo.. questa cosa di #Berlusconi alla fine m'ha svoltato la gior… - pondsurvivor : Appena sentita la cagata della giornata su tiktok Come sempre il fandom di quella serie tv orribile si dimostra es… - keiserxol : Quindi se non ho capito male oggi è la giornata che sancisce ufficialmente la morte di TikTok come piattaforma social per i giovani - DeVecchys : La giornata si corona con Berlusconi che su Retequattro mescola la timeline e dice che ieri è entrato dentro TikTok… -