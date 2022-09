TikTok! Chi è? Berlusconi e Renzi. Bestiario elettorale on-line (Di venerdì 2 settembre 2022) Per capire quanto siamo arrivati in basso basti pensare che stanno litigando sui feti. Ma non c’è solo questo: c’è Gratteri che mostra gli effetti della riforma Cartabia, ci sono i politici che sbarcano TikTok e soprattutto c’è il nostro solito quotidiano Bestiario elettorale. BELLA COPPIA Dopo Calenda dei giorni scorsi il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e quello di Italia Viva Matteo Renzi hanno scelto lo stesso giorno per sbarcare sul social TikTok, il social apprezzato dai più giovani. Entrambi hanno pubblicato un semplice video di presentazione della durata di un minuto. Matteo Renzi ha scelto il registro dell’autoironia, ricordando i meme generati dalle sue disavventura con l’inglese (“first reaction: shock” e “shish”), passando poi all’orgoglio fiorentino (“la città più bella del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) Per capire quanto siamo arrivati in basso basti pensare che stanno litigando sui feti. Ma non c’è solo questo: c’è Gratteri che mostra gli effetti della riforma Cartabia, ci sono i politici che sbarcano TikTok e soprattutto c’è il nostro solito quotidiano. BELLA COPPIA Dopo Calenda dei giorni scorsi il leader di Forza Italia Silvioe quello di Italia Viva Matteohanno scelto lo stesso giorno per sbarcare sul social TikTok, il social apprezzato dai più giovani. Entrambi hanno pubblicato un semplice video di presentazione della durata di un minuto. Matteoha scelto il registro dell’autoironia, ricordando i meme generati dalle sue disavventura con l’inglese (“first reaction: shock” e “shish”), passando poi all’orgoglio fiorentino (“la città più bella del ...

