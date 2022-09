Tetto al prezzo del gas, ecco perché il ricatto di Mosca può finire (Di venerdì 2 settembre 2022) Se ne parla da mesi, soprattutto da quando è stato evidente che la guerra in Ucraina sarebbe durata a lungo. Ora il Tetto europeo al prezzo del gas importato dalla Russia diventa un'opzione più ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Se ne parla da mesi, soprattutto da quando è stato evidente che la guerra in Ucraina sarebbe durata a lungo. Ora ileuropeo aldel gas importato dalla Russia diventa un'opzione più ...

PaoloGentiloni : Accordo al #G7Finance per un tetto al prezzo del #petrolio russo. Sopra quel prezzo, non potrà entrare nell’intera… - borghi_claudio : @JoeBlack781 Perché mentre la Francia ha fatto un intervento sulle bollette dicendo che non possono essere superior… - fattoquotidiano : Mosca avvisa: “Con tetto al prezzo del petrolio stop alle spedizioni di greggio”. Domani il G7 per la decisione - LorenzoPinto03 : @Azione_it @CarloCalenda @ItaliaViva @matteorenzi L'UE vorrebbe impedire il tracollo economico bloccando i turisti… - mickischiano : Petrolio russo, via libera del G7 al tetto sul prezzo. Perché la guerra a Putin ora è a una svolta -