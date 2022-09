Tesina delle medie su Mario Draghi: il premier risponde allo studente: "Non so se lo merito" (Di venerdì 2 settembre 2022) Alessio ha annunciato su Twitter di aver ricevuto una lettera dal presidente del Consiglio a cui aveva inviato il suo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 settembre 2022) Alessio ha annunciato su Twitter di aver ricevuto una lettera dal presidente del Consiglio a cui aveva inviato il suo ...

Antizanz : @_the_lobster_ Noooooooo la tesina nooooooo! Letteralmente a meno di un mese da elezioni alle quali NON SARÀ candid… - Marzo531 : Compiango il ragazzetto delle scuole medie che ha fatto la #tesina sul #rettileimmondodraghi: ecco i guasti di una… - AlyxKali : @Corriere E io che alla tesina di maturità ho portato qualcosa che mi appassiona davvero come il mio sport sono sta… - Covidioti : @lomma_11 Alessio, leggi solo se la tesina era delle superiori: 'Sai cos'è la figa?' - katepenniman : questo letteralmente il riassunto della mia tesina in analisi delle serie televisive -