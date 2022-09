Terracina, ‘Altro che inquinato, il nostro mare è pulitissimo’: la protesta di balneari e associazioni di categoria (Di venerdì 2 settembre 2022) Contro la notizia del mare di Terracina inquinato si scatenano i balneari e le associazioni di categoria. “Quelle diffuse – scrivono in una nota congiunta – sono gravi inesattezze. Si tratta di notizie che lasciano amareggiati e provocano rabbia”. Le precisazioni sul tratto di mare interdetto Gli operatori turistici di Terracina insorgono e manifestano preoccupazione per il danno d’immagine causato dalle notizie diffuse. “L’ordinanza di divieto di balneazione firmata dal Commissario Prefettizio, pubblicata il 29 agosto e revocata 2 giorni dopo, riguardava esclusivamente i 500 metri a destra della foce del Canale Portatore a porto Badino e la zona della foce del porto di Terracina a Levante, però già interdetta”. Una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Contro la notizia deldisi scatenano ie ledi. “Quelle diffuse – scrivono in una nota congiunta – sono gravi inesattezze. Si tratta di notizie che lasciano aggiati e provocano rabbia”. Le precisazioni sul tratto diinterdetto Gli operatori turistici diinsorgono e manifestano preoccupazione per il danno d’immagine causato dalle notizie diffuse. “L’ordinanza di divieto di balneazione firmata dal Commissario Prefettizio, pubblicata il 29 agosto e revocata 2 giorni dopo, riguardava esclusivamente i 500 metri a destra della foce del Canale Portatore a porto Badino e la zona della foce del porto dia Levante, però già interdetta”. Una ...

