Terra Amara Anticipazioni Turche: Yilmaz dimentica Zuleyha grazie ad un'altra! Ecco di chi si tratta... (Di venerdì 2 settembre 2022) Nelle nuove puntate di Terra Amara, Yilmaz fa la conoscenza di una dottoressa, Mujgan, che potrebbe fargli voltare definitivamente pagina. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche della telenovela! Leggi su comingsoon (Di venerdì 2 settembre 2022) Nelle nuove puntate difa la conoscenza di una dottoressa, Mujgan, che potrebbe fargli voltare definitivamente pagina. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano ledella telenovela!

MEDIATURKEYSOAP : Mediaset scambia di orario le soap Terra Amara e Un Altro domani senza avvertire. Fan in rivolta - redazionetvsoap : #TerraAmara Dopo il gran rifiuto di Zuleyha, il nostro Yilmaz proverà a rifarsi una vita! Ma non saranno tutte rose… - twittaminemo : @1vs100tw @MasterAb88 Terra amara dalle 16:30 alle 17:25 - napoliforever89 : RT @ZeusMega: #AscoltiTv: Botto per #UnAltroDomani con 2.041.000 mln e il 22.39% di share. A me fa piacere perché merita, però mi sorge il… - MEDIATURKEYSOAP : @Montes1301 @Cihaccai Ieri ha avuto quel numero perché tutti stavano aspetto Terra Amara -