Teo Mammuccari | Prove con Belén la provocazione volgare gli si ritorce contro | “Assomiglia alla tua faccia” VIDEO

Leggi su specialmag

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il conduttore Teopubblica unversosu Instagram: il gestaccio gli costa caro, l’indignazione percorre il web. Teo(fonte youtube)Il vulcanico attore conduttore romano Teoè pronto a tornare in azione con la nuova edizione de “Le Iene“, a fianco dell’ormai rodataRodriguez. Ironia dissacrante e battuta pronta, il mattatore ha portato la sua indole spumeggiante in Mediaset nel 1995, esordendo come attore a “Scherzi a parte”. Molti non sanno che una delle sue prime esperienze lavorative lo ha visto adoperarsi come animatore nei villaggi turistici, e il conduttore ha mantenuto negli anni la goliardia tipica di suddetto ruolo. Dopo una breve escursione in RAI, Teosi è rivelato un fedelissimo di Mediaset, ...