Tennis, Rafa Nadal aritmeticamente qualificato alle Atp Finals 2022 (Di venerdì 2 settembre 2022) Grazie alla vittoria in quattro set ai danni di Fabio Fognini, nel match valido per il secondo turno degli US Open 2022, Rafa Nadal si è qualificato per le Atp Finals 2022. Non poteva che essere lo spagnolo il primo a staccare il pass per l’evento di fine anno a cui partecipano i migliori otto della stagione. Oltre al primo posto della Race ed alla possibilità di chiudere l’anno da numero uno, Nadal ha portato a casa in questo 2022 ben due slam (Australian Open e Roland Garros) e raggiunto altri risultati di spicco come la semifinale a Wimbledon o la finale ad Indian Wells. Un traguardo più che meritato, ma che Rafa si aspettava: “Sapevo da tempo che ce l’avrei fatta. Vincendo due slam sarebbe stato difficile il contrario” ha detto ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Grazie alla vittoria in quattro set ai danni di Fabio Fognini, nel match valido per il secondo turno degli US Opensi èper le Atp. Non poteva che essere lo spagnolo il primo a staccare il pass per l’evento di fine anno a cui partecipano i migliori otto della stagione. Oltre al primo posto della Race ed alla possibilità di chiudere l’anno da numero uno,ha portato a casa in questoben due slam (Australian Open e Roland Garros) e raggiunto altri risultati di spicco come la semifinale a Wimbledon o la finale ad Indian Wells. Un traguardo più che meritato, ma chesi aspettava: “Sapevo da tempo che ce l’avrei fatta. Vincendo due slam sarebbe stato difficile il contrario” ha detto ...

