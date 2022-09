Telese Terme | domani il concerto di Sasà Mendoza al “Sulfurea Jazz”

TV7Benevento : GESESA-TELESE TERME, possibili irregolarità nel servizio idrico per un guasto elettrico. - - ilvaglio1 : Telese Terme: al via la prima edizione del “Sulfurea Jazz” #teleseterme #sulfureajazz #peppesannino… - ilvaglio1 : Telese Terme, nuove tariffe per l'imposta di soggiorno #imposta #soggiorno #teleseterme #benevento - ilvaglio1 : Telese Terme, ordinanza contro abbandono di deiezioni canine #cani #teleseterme #giovannicaporaso #vincenzofuschini… - ottopagine : Telese Terme, nuove tariffe Imposta di soggiorno #TeleseTerme -

Il Sannio Quotidiano

Comunichiamo che a causa di un guasto improvviso alla rete elettrica in zona pozzo del Carmine del Comune di, di cui è in corso la diagnosi, si potrebbero verificare già da queste ore fenomeni transitori di bassa pressione e/o mancanza d'acqua, i nostri tecnici insieme alla ditta specializzata .... Dal primo settembre entrano in vigore le nuove tariffe per l'imposta di soggiorno. Dopo la sospensione dell'applicazione del Regolamento e l'azzeramento della tariffa dell'imposta di ... Vespa orientalis, prime segnalazioni a Telese Terme Gesesa comunica che a causa di un guasto improvviso alla rete elettrica in zona pozzo del Carmine del Comune di Telese Terme, di cui è in corso la diagnosi, si potrebbero verificare già da queste ore ...Quanto hanno evidenziato nei giorni scorsi i media nazionali in merito alla constatazione della presenza in Italia di quella ormai passata alla cronaca come la “vespa orientalis”, sta creando allarme ...