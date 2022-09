Tanti i calciatori che non sono riusciti a trovare una destinazione: mercato degli svincolati fino al 1° ottobre (Di venerdì 2 settembre 2022) Il calciomercato estivo si è appena chiuso tra colpi concretizzati ed altri ipotizzati, come il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli. Ma le vie del mercato sono inifinitte…Infatti sono Tanti i calciatori che non sono riusciti a trovare una destinazioni e sono svincolati, senza squadra. Nella lista dei parametri zero figurano anche grandi campioni. Su tutti Marcelo che ha chiuso la sua storia con il Real Madrid e a 34 anni è alla ricerca di una nuova sfida. Come lui anche Diego Costa, 33 anni, reduce da una breve esperienza all’Atletico Mineiro, e Juan Mata, scaricato dal Manchester United. Ci sono calciatori nel pieno della carriera come i difensori Denayer, ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 2 settembre 2022) Il calcioestivo si è appena chiuso tra colpi concretizzati ed altri ipotizzati, come il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli. Ma le vie delinifinitte…Infattiche nonuna destinazioni e, senza squadra. Nella lista dei parametri zero figurano anche grandi campioni. Su tutti Marcelo che ha chiuso la sua storia con il Real Madrid e a 34 anni è alla ricerca di una nuova sfida. Come lui anche Diego Costa, 33 anni, reduce da una breve esperienza all’Atletico Mineiro, e Juan Mata, scaricato dal Manchester United. Cinel pieno della carriera come i difensori Denayer, ...

