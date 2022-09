“Tale e quale al padre”. La bellissima figlia vip, 26 anni, è la fotocopia del super attore (Di venerdì 2 settembre 2022) Questa meravigliosa ragazza ha festeggiato solamente alcuni giorni fa 26 anni ed è davvero di una bellezza cristallina. Lei ha un padre molto famoso, che le ha fatto gli auguri di compleanno in occasione di questa giornata molto importante pubblicando anche diverse foto sul suo profilo Instagram. Lei è Sophia Stallone, figlia di Sylvester Stallone, e probabilmente in pochi l’aveva vista prima d’ora. La somiglianza col genitore è impressionante, ma la strada professionale scelta dalla giovane non è proprio uguale a quella del padre. Sophia Stallone, figlia del grandissimo attore Sylvester Stallone, ha deciso di seguire le orme della madre per quanto riguarda la professione. Nei giorni scorsi si è saputo che lui e sua moglie hanno divorziato. Come riportato dal Daily Mail dal Closer ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Questa meravigliosa ragazza ha festeggiato solamente alcuni giorni fa 26ed è davvero di una bellezza cristallina. Lei ha unmolto famoso, che le ha fatto gli auguri di compleanno in occasione di questa giornata molto importante pubblicando anche diverse foto sul suo profilo Instagram. Lei è Sophia Stallone,di Sylvester Stallone, e probabilmente in pochi l’aveva vista prima d’ora. La somiglianza col genitore è impressionante, ma la strada professionale scelta dalla giovane non è proprio uguale a quella del. Sophia Stallone,del grandissimoSylvester Stallone, ha deciso di seguire le orme della madre per quanto riguarda la professione. Nei giorni scorsi si è saputo che lui e sua moglie hanno divorziato. Come riportato dal Daily Mail dal Closer ...

