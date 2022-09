PaulLamanski : @lorysem Ci puoi contare Lore che torniamo a casa con il negozio intero! Lore tu, se vuoi (ma non devi fare i salti… -

ilGiornale.it

Felipe ha un annuncio importante da fare, e riunisce tutti asua. Fide intanto, invita Lolita ... Rodrigo trova Valeria, ma la donna è insieme a David: l'uomoe, quando lo vede, Valeria ...... c'era anche un finale alternativo nel quale non trova la ragazza,e, al risveglio, gli ... Di A star is born, dove Cooper si impicca nel garage di, girava un sceneggiatura iniziale nella ... Sviene in casa, cantante lirica trovata morta dopo due giorni Un bambino disabile di 6 anni è morto annegato in un fiume mentre suo padre, nel momento in cui il figlio perdeva la vita, era privo di sensi. Si ipotizza che l'uomo sia ...Manuel Annese, romano di 30 anni, è rimasto ferito con gli amici e colleghi Simone Toni (da ieri fuori dal coma farmacologico) e Christian Damiani. «Simone non respirava, ci siamo trascinati fino a lu ...