Susanna Camusso straparla, Roccella la zittisce: «Vuoi i contraccettivi nelle scuole?» (Di venerdì 2 settembre 2022) Non si placano le polemiche sul post di Susanna Camusso. Vestita da femminista ultrà, irrompe nel dibattito sull'aborto (creato ad arte dalla sinistra) per dare le sue "lezioni" di saggezza. «In tutto il mondo», scrive, «è in corso un attacco coordinato alla libertà delle donne, per il controllo dei loro corpi». Sì, proprio così, ci sarebbe una regia politica per "il controllo dei corpi delle donne". Dove? Prevedibili le parole della Camusso: «L'abbiamo visto negli Usa, lo vediamo in tanti Paesi europei. E – non ci sfugge – nelle regioni italiane governate dalla destra, dove si nega l'aborto farmacologico e si finanziano le organizzazioni no-scelta». Susanna Camusso e il personale non obiettore «Bisogna reagire mettendo in sicurezza la legge 194», continua. Occorre «potenziare i ...

