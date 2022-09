Surgelati | attenzione al pericolo batterico | il gravissimo errore che fanno tutti

Leggi su ck12

(Di venerdì 2 settembre 2022)ai cibi: potrebbero sviluppare una notevole carica batterica, ecco come tutelarsi a tavola.(fonte pexels)Da ormai molti anni i cibirappresentano un valido escamotage per rimpinguare le scorte alimentari a lungo termine in freezer. Panacea per i single incalliti e boa di salvezza per le madri troppo impegnate, talvolta gli alimentici permettono di confezionare pasti veloci e gustosi, senza rinunciare ai principali valori nutritivi. Si rivela però necessario porre la dovuta cura alla loro conservazione, sia nei freezer industriali dei supermercati, che in quelli di casa: la temperatura è la variante fondamentale per stabilire se il consumo di un alimento è del tutto sicuro, oppure ...