Supplenze docenti e verifica titolo di riserva: chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito penalmente. Lo ricorda l’USP Brindisi (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di Supplenze per i docenti. Una nota dell'Ufficio scolastico provinciale di Brindisi ricorda l'importanza di verificare la situazione di coloro che hanno inserito il titolo di riserva (legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3). L'USP sottolinea che il rilascio di dichiarazioni mendaci può essere punti penalmente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo diper i. Una nota dell'Ufficio scolastico provinciale dil'importanza dire la situazione di coloro che hanno inserito ildi(legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3). L'USP sottolinea che il rilascio dipuò essere punti. L'articolo .

ParliamoDiNews : Supplenze docenti e ATA, come gestire i contratti: dati, assenze, stipendi, indennità. Guida per le segreterie [PDF… - orizzontescuola : Supplenze docenti e ATA, come gestire i contratti: dati, assenze, stipendi, indennità. Guida per le segreterie [PDF] - Gianlaura_73 : Sig. Bianchi mi risolva questo, per cortesia, prima di aprire bocca - ProfCaffarel : Bianchi: “La scuola è un bene pubblico, bisogna cambiare la narrazione in positivo”. Ma che cavolo di frase è? Per… - LetiziaQuintas : RT @orizzontescuola: Il paradosso dell’algoritmo delle supplenze: docenti con punteggio alto a casa, docenti con punteggio basso tutti in c… -