Supplenze docenti e ATA, come gestire i contratti: dati, assenze, stipendi, indennità. Guida per le segreterie [PDF] (Di venerdì 2 settembre 2022) come gestire i contratti dei supplenti docenti e ATA? Un'utile Guida per le segreterie "Gestione rapporti di lavoro personale scuola in cooperazione applicativa con MEF (aggiornata al 27/08/2021)". La mini-Guida - come si legge nella parte introduttiva - fornisce delle brevi indicazioni operative per il personale della segreteria su alcuni aspetti particolarmente cruciali nelle attività di nomina e gestione dei contratti del personale supplente breve e a tempo determinato (annuali e fino al termine), degli incaricati di religione cattolica e delle indennità di maternità tramite le procedure di "Gestione Giuridica e Retributiva dei contratti Scuola".

