Supplenze al 31 agosto o 30 giugno: LE NOMINE e la data di presa servizio. Avvisi Uffici Scolastici per eventuale rinuncia alla nomina prima che l’algoritmo giri (Di venerdì 2 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: comincia la pubblicazione dei bollettini con i docenti nominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. I docenti leggono dalla pubblicazione se e quale sede sono stati assegnati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 settembre 2022)anno scolastico 2022/23: comincia la pubblicazione dei bollettini con i docentiti in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16ore 14. I docenti leggono dpubblicazione se e quale sede sono stati assegnati. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze al 31 agosto o 30 giugno: LE NOMINE e la data di presa servizio. Avvisi Uffici Scolastici per eventuale r… - orizzontescuola : Supplenze al 31 agosto o 30 giugno, LE NOMINE e la data di presa servizio. Nei prossimi giorni il quadro completo - ProDocente : Supplenze 2022, docente può lasciare un incarico breve da graduatorie di istituto solo per uno al 30 giugno o 31 ag… - zazoomblog : Supplenze 2022 docente può lasciare un incarico breve da graduatorie di istituto solo per uno al 30 giugno o 31 ago… - orizzontescuola : Supplenze 2022, docente può lasciare un incarico breve da graduatorie di istituto solo per uno al 30 giugno o 31 ag… -