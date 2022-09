Sui balneari esplode il caso decreto. Centrodestra sulle barricate (Di venerdì 2 settembre 2022) È polemica sul nodo balneari con il Centrodestra sulle barricate. Il leghista Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, getta acqua sul fuoco ed esclude uno sprint del governo Draghi sul tema: "Non mi risulta. Visto che lo dovrei fare... È ovvio che non si può procedere ora". E, rispondendo a un utente sui social, puntualizza: "Nel documento distribuito a fine Cdm per l'accelerazione sul Pnrr il tema balneari non c'è". Placando così le voci riguardanti l'intenzione da parte dell'esecutivo di approvare entro settembre i decreti attuativi del ddl Concorrenza sul settore balneare. Si tratta, aggiunge in un tweet successivo, di una "fake news messa in giro ad arte per far casino. Il termine per i decreti, come sa, è il 13/12. Ovviamente non è corretto intervenire ora. Il ministero del Turismo, competente ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022) È polemica sul nodocon il. Il leghista Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, getta acqua sul fuoco ed esclude uno sprint del governo Draghi sul tema: "Non mi risulta. Visto che lo dovrei fare... È ovvio che non si può procedere ora". E, rispondendo a un utente sui social, puntualizza: "Nel documento distribuito a fine Cdm per l'accelerazione sul Pnrr il temanon c'è". Placando così le voci riguardanti l'intenzione da parte dell'esecutivo di approvare entro settembre i decreti attuativi del ddl Concorrenza sul settore balneare. Si tratta, aggiunge in un tweet successivo, di una "fake news messa in giro ad arte per far casino. Il termine per i decreti, come sa, è il 13/12. Ovviamente non è corretto intervenire ora. Il ministero del Turismo, competente ...

