Successo diplomatico per la visita dello sceicco degli EAU in Francia

(Di venerdì 2 settembre 2022) Xavier Chatel, ambasciatore francese negli Emirati Arabi Uniti, ha descritto ladel presidente, loMohamed bin Zayed Al Nahyan, income unin tutti i settori, soprattutto perché è la primaufficiale come presidenteEmirati Arabi Uniti. Laavvenuta a fine Luglio , sottolinea anche la profonda amicizia e cooperazione tra i due paesi. Nella sua intervista con l’Agenzia di stampaEmirati (WAM), Chatel ha affermato che ladi Mohamed, accompagnato da molti ministri e alti funzionari, ha visto la firma di diversi accordi e memorandum d’intesa (MoU) tra Emirati Arabi Uniti e, volti a migliorare i loro legami bilaterali in vari settori tra cui ...

paoloangeloRF : .@semprinif “l’operazione #AIEA considerata il secondo importante successo diplomatico negoziale ha imposto complet… -

Agenzia askanews

... dove il Papa ricordava quanto eraa Camp David e soprattutto il fatto che i leaders ... E ne aveva già parlato al Corpoqualche giorno prima, dicendo che la Chiesa non ha soluzioni ...Posizione che si è tramutata in un ampliamento della base di consenso fino al recente... Articolo in mediapartnership con il GiornaleXavier Chatel, ambasciatore francese negli Emirati Arabi Uniti, ha descritto la visita del presidente, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, in Francia come un successo in tutti i settori, soprattut ...